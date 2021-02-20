ЦБ РФ: мировая экономика восстановится до конца 2021 года

Москва, 20 февраля. Восстановление мировой экономики от последствий пандемии произойдет быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка РФ.

По прогнозу аналитиков ЦБ, пиковое значение прироста новых случаев COVID-19 и сопутствующих ограничений закончится во втором квартале 2021 года. Этому способствуют успехи вакцинации населения и процесс активного восстановления ведущих экономик. Регулятор отмечает, что меры бюджетной поддержки, реализованные во многих крупных экономиках, позволили избежать глубокого кризиса, прогнозируемого в середине 2020 года. Положительным фактором стала и постепенная адаптация населения и бизнеса к условиям пандемии.

ЦБ прогнозирует, что разрыв внешнего выпуска (разница между фактическим и теоретическим уровнем экономики) останется отрицательным до конца текущего года, однако уже с четвертого квартала 2021 года его значения перейдут в «околонулевую область». Основным фактором сохранения отрицательного разрыва регулятор называет ситуацию в Евросоюзе, который оправляется от последствий пандемии медленнее других регионов.

Центробанк ранее спрогнозировал уровень годовой инфляции в России. По данным регулятора, с первого по третий квартал показатель будет выше целевого, однако в четвертом квартале стабилизируется и будет находиться вблизи 4%.