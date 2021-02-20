Россия сократила экспорт сахара с начала 2020-2021 сельхозгода

Москва, 20 февраля. Центр агроаналитики при Минсельхозе России зафиксировал сокращение экспорта сахара на 56,7% по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом.

С начала 2020-2021 сельскохозяйственного года продажи сахара за границу упали чуть более чем вдвое. Количественно экспорт составил 244,5 тысячи рублей. Основу экспорта составляет белый сахар, главными получателями являются страны СНГ и бывшего социалистического лагеря: Узбекистан, Азербайджан, Украина и Казахстан. На эти страны приходится почти 83% экспорта белого сахара. По состоянию на 7 февраля в эти государства было ввезено 192 тысячи тонн продукции.

Еще одна статья экспорта — сахар-сырец. Россия продала его в размере 52,5 тысячи тонн, из которых более 90% ушло в Казахстан. В первую неделю февраля на Украину было экспортировано большое количество сахара-сырца. Его объем составил 1,5 тысячи тонн, что равно 55,6% еженедельного экспорта.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что компании существенно сократили производство подсолнечного масла и сахара по итогам января текущего года. Об этом следует из данных Росстата.