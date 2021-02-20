Маркировка пива позволит вывести рынок из теневого сектора

Москва, 20 февраля. Введение маркировки на пивную продукцию не должно привести к заметному росту цен на напиток, а скорее позволит вывести рынок из теневого сектора.

Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, одна маркировка на единицу продукции обойдется пивоварам в 50 копеек. И даже если добавить их к стоимости бутылки пива (от 35 рублей за пол-литровую бутылку), повышение цены будет незначительным. Однако это вряд ли произойдет, считает эксперт.

В настоящее время стоимость алкогольного напитка падает, в том числе из-за роста импорта качественной продукции в Россию. В связи с закрытием баров в разгар пандемии коронавируса европейские производители потеряли около 20% продаж. И сейчас часть продукции поставщики пытаются отправить на российский рынок. При этом пиво поступает в страну по более низкой цене. Поэтому в борьбе за потребителя у российских пивоваров не будет возможности поднять цены.

В то же время эксперт уверен, что маркировку пивной продукции необходимо ввести. В настоящий момент на рынке практически отсутствует полноценный учет: ЕГАИС не распространяется на пиво в розничных магазинах, напиток не маркируется специальными марками, резюмировал Шапкин.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российские пивоварни и другие отраслевые организации начали создавать рабочую группу по маркировке слабоалкогольных напитков.