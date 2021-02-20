Садальский рассказал об аншлаге на прощании с Мягковым

Москва, 20 февраля. Актер Станислав Садальский показал кадры с похорон звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова и почтил память покойного артиста.

Фотографии, сделанные во время прощания с Мягковым, Садальский выложил на своей странице в Instagram. На снимках видно, что проводить звезду в последний путь пришли многие люди.

«Народу много, в зале аншлаг. Хотя очень пусто… Без него», — написал Станислав Садальский.

Актер отметил, что Мягков успел согреть много сердец и оставил нам свой «огонь». Россияне, по словам Садальского, продолжат отмечать новогоднюю ночь с персонажем Мягкова из «Иронии судьбы, или С легким паром!» Женей Лукашиным.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти артиста назвали острую сердечную недостаточность.

Актера проводили в последний путь 20 февраля. Сначала состоялась церемония прощания в МХТ имени Чехова, а затем прошли похороны на Троекуровском кладбище. Проститься с Мягковым пришли друзья, коллеги и родные.