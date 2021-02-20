Прорицатель предрек Сергею Лазареву жизнь без брака

Москва, 20 февраля. Популярный певец Сергей Лазарев не найдет спутницу жизни и не станет связывать себя узами брака, рассказал колдун и прорицатель Павсекакий Богданов.

По мнению экстрасенса, исполнитель может публично сыграть свадьбу, но лишь для того, чтобы развеять домыслы о его личной жизни. На самом деле отношения с женщиной Лазареву не нужны, отметил провидец.

«Касаемо его личной жизни: он проживет в одиночестве. За все время на ближайшую перспективу он будет дважды пытаться создавать публичные отношения», — рассказал Богданов изданию iReactor.

Как пояснил прорицатель, певец испытывает любовь к себе, а удовольствие получает вовсе не от отношений с женщинами. Супруга Сергею Лазареву не нужна, поскольку он, по мнению колдуна, «работает в другой плоскости».

Вокруг личной жизни певца ходит много неподтвержденных сообщений. Примечательно, что у Лазарева есть сын и дочь, но кто родил детей, артист скрывает. Некоторые подозревают, что исполнитель имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Сергей Лазарев недавно прокомментировал домыслы о его личных отношениях. Исполнитель отметил, что за годы популярности о нем писали много разного.