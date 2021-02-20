Притаившийся в выгребной яме медведь едва не отгрыз ягодицу американке на Аляске

Вашингтон, 20 февраля. Туристка, отправившаяся на отдых на берегу озера Чилкат в штате Аляска, пострадала от зубов хитрого медведя, спрятавшегося в выгребной яме.

Хищник атаковал женщину, когда она пошла в расположенный на улице туалет. По словам американки, она села на сиденье, и ее тут же кто-то укусил за ягодицу. От неожиданности туристка подпрыгнула и закричала.

Ей на помощь бросился брат. Мужчина посветил фонариком в туалетное отверстие и увидел там огромную морду медведя. Он тут же захлопнул крышку и вместе с сестрой бросился в загородную юрту, которую они сняли на выходные.

Перепуганные родственники не выходили на улицу до самого утра. Рану пострадавшая промыла и перевязала. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.