Эксперт Салыч оценил вероятность наступления нового нефтяного бума

Москва, 20 февраля. Мировая энергетика переживает период бурного роста котировок после пандемии коронавируса. Для России это может означать резкий рост прибыли, считает эксперт Геннадий Салыч.

Стоимость барреля нефти эталонной марки Brent в последний месяц перешла к рекордному росту показателей. Впервые за долгое время углеводороды стоят более 60 долларов. Несмотря на кризисную ситуацию, котировки продолжают расти. Вкупе с нестабильностью западной финансовой системы это может привести к новому «суперциклу».

Популярность энергоресурсов усиливается на фоне постепенного разрешения проблем пандемии. Также интерес к углеводородам подстегивают аномальные морозы в Европе и США. Несмотря на развитую «зеленую» энергетику, регионы страдают от дефицита ресурсов. Эксперт Геннадий Салыч сообщил «Комсомольской правде», что еще одним фактором роста стал страх инвесторов перед инфляцией.

Если рост нефтяных цен продолжится, то индустрия вполне может выйти на позицию в 100 долларов за баррель. Для России такой исход будет означать резко возросшие прибыли. Их можно будет применить для дальнейшей модернизации государства.

Ценообразование на рынке энергоресурсов будет иметь принципиальное значение для дальнейшего изменения валютных курсов. Эксперты ранее рассказали, чего стоит ждать от бирж в начале весны.