Пекин, 20 февраля. Российский истребитель Су-57 станет более смертоносным и опасным по сравнению с самолетами ВВС США после того, как его оснастят новым гиперзвуковым оружием.

К такому выводу пришли обозреватели индийского издания EurAsian Times. В публикации отмечается, что российский истребитель пятого поколения уже приступил к испытаниям опытных образцов новых гиперзвуковых ракет класса «воздух-земля». На сегодняшний день достоверно неизвестно, о каких именно ракетах идет речь, передает «ПолитРоссия».

«Добавление гиперзвуковых ракет, как ожидается, придаст Су-57 еще одно преимущество над американскими аналогами», – сказано в статье.

Предполагается, что новое гиперзвуковое оружие Су-57 будет предназначено для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

«Российские истребители Су-57 обладают достаточной мощью, чтобы противостоять американским истребителям F-35 и сбивать их», – пишут индийские СМИ.

Эксперты неоднократно сходились во мнении, что мощные гиперзвуковые ракеты, способные поражать цели на больших расстояниях, сделают российский истребитель одной из главных угроз для США. Это позволит ему превзойти любые самолеты американских ВВС

Ранее китайские военные аналитики отметили превосходство российского оружия по сравнению с разработками других крупных военных держав.