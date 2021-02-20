Соцсети резко отреагировали на санкции против Медведчука

Киев, 20 февраля. СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических лиц, в том числе и против оппозиционера Виктора Медведчука. Политологи и журналисты отреагировали незамедлительно.

Издание «Украина.ру» сообщает, что санкции являются продолжением политики устранения влияния России на Украину с помощью финансовых потоков, медиа и бизнеса. Сразу после решения СНБО последовала реакция соцсетей. Многие политологи, блогеры и журналисты не оценили шаг украинских властей.

«Притом, что никаких симпатий к Медведчуку и компании у меня нет, открытое объявление о том, что нынешняя власть решила следовать принципу революционной целесообразности, пугает меня больше, чем растущий рейтинг ОПЗЖ», — отмечает писатель Ян Валетов.

Бывший украинский народный депутат Елена Бондаренко заявила, что подобные решения не могут приниматься в здравом уме.

Ранее ФАН рассказал, что жена Медведчука Оксана Марченко вступит во фракцию мужа после того, как украинские власти ввели против нее санкции.