Елизавета Боярская показала свадебное платье от кутюрье

Санкт-Петербург, 20 февраля. Заслуженная артистка России Елизавета Боярская летом 2010 года вышла замуж за партнера по съемкам фильма «Не скажу» Максима Матвеева. Ей вновь довелось надеть свадебное платье.

Звезда исторической драмы «Адмиралъ» согласилась стать моделью для петербургского фотографа Александры Аксентьевой. В специально оборудованной студии она примерила белоснежное платье от кутюрье и элегантные босоножки с бантом. Боярская позировала с букетом ранних нарциссов в руках.

Два кадра с элегантной фотосессии заслуженная артистка опубликовала в Instagram-stories. На одном из снимков она запечатлена на черном фоне, на другом — на крафтовом. Свадебное платье на Боярской сшито из плотного белого атласа, подкладка выполнена из бледно-желтой шелковой ткани.

В декабре 2020 года Максим Матвеев поздравил супругу Елизавету Боярскую с юбилеем, показав архивные фотографии с любимой на яхте.