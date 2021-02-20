Финансист Писарук: Украина не сможет за 30 лет догнать Польшу по уровню жизни

Киев, 20 февраля. Обещание сравнять уровень украинских зарплат с польскими за 30–40 лет дал руководитель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Александр Писарук, экс-заместитель главы украинского Нацбанка, не согласился с таким заявлением. По словам финансиста, Украина была богаче Польши лишь в начале 90-х.

«Теперь же ВВП на душу населения в Польше примерно в 3,5 раза превышает украинский показатель. Это произошло за 30 лет. То есть нам нужно за ближайшие 30−40 лет преодолеть разницу в развитии экономики в 3,5 раза. А эта разница только растет», — сказал Писарук.

Рост украинской экономики сдерживает демография, отметил он. Смертность в стране опережает рождаемость, что влияет на экономический потенциал.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна должна готовиться к худшему — экономическому коллапсу.