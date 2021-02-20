Треть переболевших COVID-19 ощущает долгосрочные последствия заболевания

Вашингтон, 20 февраля. Почти каждый третий человек, перенесший COVID-19, на протяжении шести месяцев после выздоровления чувствует себя усталым, выяснили медики из США.

Исследование показало, что некоторые пациенты испытывают проблемы с обонянием даже спустя полгода после того, как они перенесли новую коронавирусную инфекцию, подчеркивают медики из Вашингтона. Вместе с отсутствием запахов добавляется хроническая усталость.

Опрос среди переболевших пациентов в США показал, что почти треть из них даже через шесть-девять месяцев жаловались на недомогание, кашель и боль в горле. Согласно аналитическим данным, степень последствий COVID-19 зависела от того, насколько тяжелым было течение заболевания.

Российская вакцина «Спутник V» официально зарегистрирована в Гане. Об этом в субботу рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).