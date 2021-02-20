Депутаты Палаты представителей проведут заседание в Сабрате после отказа военных

Триполи, 20 февраля. Совместный военный комитет не дал согласие на проведение заседания Палаты представителей Ливии на следующей неделе в городе Сирт. Об этом сообщил парламентарий Абу Бакр Саид в интервью изданию Al Raed.

В ходе беседы с журналистами он отметил, что около 80 ливийских депутатов из Триполи и Тобрука планируют встретиться в понедельник, 22 февраля, несмотря на решение военных. Мероприятие должно состояться в Сабрате, расположенной западнее Триполи.

Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей собирались провести голосование с целью избрания нового председателя парламента. Кроме того, предполагалось обсуждение вопроса предоставления вотума доверия переходному правительству, формированием которого занимается избранный по итогам Форума политического диалога в Женеве премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что члены Палаты представителей планировали встретиться на очередном заседании в восточном городе Сирт после получения согласия Совместного военного комитета «5+5».