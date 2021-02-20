Знаменитое СИЗО «Бутырка» отметит 250-летний юбилей

Москва, 20 февраля. Знаменитый следственный изолятор №2 «Бутырка» 22 февраля отметит свое 250-летие. Об этом сообщили в столичном УФСИН РФ.

В ведомстве отметили, что сейчас в одном из крупнейших СИЗО в России проходят службу около 500 сотрудников. За последние два года через изолятор прошло более 115 тысяч подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В «Бутырке» работает современная система видеонаблюдения, которая позволяет распознавать лица, обнаруживать оставленные предметы. Более того, с ее помощью можно вести подсчет посетителей, а также определять нарушителей масочного режима. На контрольно-пропускном пункте установлены стационарные рентгеновские досмотровые установки, а также портативные рентгеновские сканеры, которые позволяют найти запрещенные предметы

Помимо этого, в СИЗО функционирует биометрическая система распознавания личности, позволяющая идентифицировать и верифицировать человека. Механизм основан на анализе набора специфических и уникальных черт, присущих каждому от рождения. Процессы регистрации, обработки, сравнения и отождествления дактилоскопической информации совершенствуются с помощью автоматизированной системы. Она же позволяет создавать соответствующие банки данных. Для надежной охраны изолятора сотрудники применяют интегрированную систему безопасности с подающими сигналы датчиками.