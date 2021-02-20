Военный аналитик раскрыл характеристики новой российской ракеты «Гремлин»

Москва, 20 февраля. Новая российская гиперзвуковая ракета «Гремлин» станет неуязвимой для всех ныне существующих средств ПВО, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Новая российская разработка по своим техническим характеристикам будет во многом похожа на принятую на вооружение в 2016 году крылатую ракету воздушного базирования Х-32, предположил в беседе с «ПолитРоссией» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«По сути, это версия противокорабельной гиперзвуковой ракеты для истребителя Cу-57, которая придаст ему многоцелевые истребительные функции. Вес ракеты составит около 1,5 тонны, скорость полета — примерно шесть скоростей звука. В этом плане она сопоставима с нашей крылатой ракетой класса «воздух-поверхность» Х-32, которая при стартовой массе порядка 6,5 тонны имеет примерно такую же скорость», — объясняет эксперт.

Он добавил, что отечественная разработка еще на протяжении длительного периода не встретит серьезного сопротивления из-за отставания от российских инженеров специалистов в других странах. По словам Сивкова, оснащенный новой ракетой Су-57 станет настоящим «убийцей» авианосцев США.

Ранее военный аналитик Виктор Мураховский предположил, что в феврале на испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «обкатку» проходил комплекс, разрабатываемый специально для Су-57, сообщает Федеральное агентство новостей.