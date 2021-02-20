Звезда сериала «Склифосовский» вспомнила о последнем кадре с ныне покойным Карасевым

Москва, 20 февраля. Актриса Ирина Основина, игравшая в «Склифосовском», рассказала о последних кадрах со своим коллегой по сериалу Денисом Карасевым, которого уже нет в живых.

Артистка, исполнившая роль старшей медсестры Фаины Игоревны, отметила, что вся команда проекта скорбит об утрате. Более того, муж Основиной Сергей Кудрявцев был из одного эстонского города с Карасевым.

«Буквально в ходе съемок приходит новость, что Карасев умер. И последний кадр — Денис стоит и через стекло машет», — поделилась печальными воспоминаниями актриса в эфире шоу «Привет, Андрей!».

На передаче Малахова Основина рассказала о еще одной трагедии — смерти своего супруга. Кудрявцев, который тоже был актером, скончался в 2017 году от рака. Во время тяжелой болезни мужа актрису поддерживала вся команда «Склифосовского».

Денис Карасев, известный зрителям по сериалам «Дальнобойщики», «Адмиралъ» и «Вызов», ушел из жизни 12 января 2021 года, ему было 57 лет. Причиной смерти артиста назвали острую сердечную недостаточность. Он похоронен на Ново-Люберецком кладбище Московской области. После смерти Карасева его коллега Илья Носков рассказал, как познакомился с ныне покойным артистом.