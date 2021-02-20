Американские ученые выяснили, что мутации коронавируса сделали его в восемь раз опаснее

Вашингтон, 20 февраля. Американские ученые выяснили, что мутация, характерная для «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штамма SARS-CoV-2, делает инфекцию в восемь раз заразнее.

Исследователи провели эксперимент, в результате которого ввели вирус с мутацией D614G в клетки легких, печени и толстой кишки человека. Аналогичные структуры были заражены вирусом оригинального типа, чтобы иметь возможность сравнить результаты.

Как оказалось, вариант D614G увеличивает заразность вируса до восьми раз по сравнению с исходным вирусом. При этом SARS-CoV-2 становится более устойчивым к расщеплению.

Ученые предполагают, что вакцины, которые рассчитаны на вирус с мутацией D614, могут защитить от новых штаммов. Однако еще предстоит понять, как множественные мутации взаимодействуют друг с другом и влияют на иммунный ответ.

Норвежские врачи ранее сообщили о новой мутации коронавируса на территории страны. На данный момент ученые не комментируют степень заразности нового штамма.