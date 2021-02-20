Захарова раскритиковала Запад за стремление решать проблемы в узком кругу

Москва, 20 февраля. Состав участников прошедшего в пятницу заседания Мюнхенской конференции по безопасности вызвал в Министерстве иностранных дел России недоумение.

По словам официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, Россию даже не рассматривали в качестве участника обсуждения таких глобальных тем, как борьба с коронавирусом и проблема изменения климата. Запад навязывает другим представителям мирового сообщества удобные ему решения, подчеркнула она.

«Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу», — сказала Захарова.

Москва выступает против подобного подхода и призывает к широкому сотрудничеству по объединительной повестке дня, заключила спикер МИД России.

Ранее Захарова заявила, что РФ всегда выступает за развитие сотрудничества со странами Евросоюза.