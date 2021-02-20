Помилованных президентом Алжира активистов движения «Хирак» освободили

Алжир, 20 февраля. Президент Абдельмаджид Теббун помиловал и освободил активистов, а также известного журналиста после оглашения собственного решения провести новые выборы.

Десятки людей собрались возле тюрьмы в городе Колеа, расположенном к западу от столицы, где содержали корреспондента французского канала TV5 Monde и члена организации «Репортеры без границ» (RSF) Халеда Драрени. Сторонники журналиста скандировали: «Свободный и демократический Алжир!», поскольку представитель СМИ отбывал двухлетний срок за освещение протестов народного движения «Хирак».

«Я благодарю всех, кто проявил солидарность с нами в Алжире и за рубежом, за нашу борьбу, за борьбу всех заключенных журналистов и всех узников общественного мнения. Мы все будем свободны, когда все заключенные будут свободны», — сказал Драрени.

Активистку «Хирак» Далилу Туат, которая с 3 января объявила голодовку в тюрьме, также освободили. Президент вынес решение о помиловании накануне второй годовщины народного движения, которое требовало пересмотра политической системы, существовавшей с момента обретения Алжиром независимости от Франции в 1962 году.

Кроме того, активисты в 2019 году поспособствовали свержению экс-лидера Абдель Азиза Бутефлики, который правил страной с 1999 г. Однако позже протесты все равно возобновились.

Действующий президент заявил, что около 55–60 членов «Хирак» получат амнистию, поскольку люди планируют отметить двухлетие движения в понедельник, 22 февраля. Еще Абдельмаджид Теббун призвал провести новые выборы, возможно, до конца года, распустить парламент и сделать перестановки в правительстве.

По информации Национального комитета по освобождению заключенных (CNLD), в алжирских тюрьмах находятся около 70 человек, связанных с «Хираком» или другой оппозиционной политической деятельностью. Причем народное движение в последнее время набирает обороты, поскольку страна продолжает сталкиваться как с политическими, так и экономическими проблемами, а пандемия COVID-19 усугубила ситуацию.

«Мы надеемся, что амнистия станет первым шагом на пути к реальному политическому переходу, при котором люди будут суверенными», — добавил адвокат журналиста Абдельгани Бади.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что алжирцы сравнили жизнь в стране с тюремной камерой.