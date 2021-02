Почему США отказываются покинуть сирийскую территорию

США не покидают сирийскую территорию, чтобы не допустить активизации «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и возвращения Заевфратья под контроль Дамаска. Об этом заявил бывший специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью для телеканала T24.

Чиновник отметил, что американские войска находятся на сирийской территории по тем же причинам, что и турецкие. Так, ВС США противодействуют «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в Заевфратье, а также не позволяют официальному сирийскому правительству, России или Ирану закрепиться на этих территориях.

A most interesting call by #Kurd #SDF-#PKK who enforce #AmericanHegemony in NE #Syria when translated into English:

"Qasd calls on the American administration to adopt a new strategy towards its regions"

"its" regions?

Since when is NE #Syria in #America?

Go home to Turkey #PKK!! https://t.co/jdWtqlj7V1 — Gregory (@Rasputinish) February 6, 2021

Таким образом, по мнению Джеффри, Вашингтон выполняет данное Анкаре обещание о сотрудничестве с курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) без ущерба для Турции. Вместе с тем чиновник сообщил, что возможное турецкое наступление на СДС станет «большой ошибкой» и немедленно вызовет ответную реакцию Соединенных Штатов.

Бывший спецпредставитель подчеркнул, что новая администрация Белого дома не планирует менять свою политику в Сирии. Военное присутствие США сохранится в зоне Эт-Танф и на северо-востоке республики. Кроме того, контроль над нефтяными месторождениями в Заевфратье будет удерживаться, а в отношении Дамаска сохранятся санкции в соответствии с так называемым «Актом Цезаря».

The #US has introduced sanctions against Syria’s government including the President to end war on its own people.The Caesar’s act worsens economic & political turmoil in #Lebanon(as some of those targeted are in Lebanon).The government seeks aid from International Monetary Fund. pic.twitter.com/ZJ3sUB12Ts — evolv (@evolvideas) June 22, 2020

Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», под упомянутым американо-турецким соглашением подразумевается операция «Источник мира». В ходе нее американские войска отступили с части подконтрольной СДС территории к Заевфратью. В результате Турция уничтожила курдские силы, расположенные на оставленной США территории, но при этом ей пришлось отказаться от дальнейшего продвижения под угрозой мощных экономических санкций.

Все репутационные издержки были переложены на Россию, которой пришлось взять под контроль линию разграничения, охранять трассу М4 и разводить стороны. В то же время США остаются гарантами безопасности СДС и продолжают выкачивать ресурсы из сирийских недр.

Отвечая на вопрос об отношениях Турции и террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам1» (ХТШ, запрещена в РФ), Джеффри заявил, что если Анкара намерена закрепиться в Идлибе и не допустить возвращения всей провинции под контроль Дамаска, то ей необходимо сотрудничать с «мощной» ХТШ.

Чиновник добавил, что Вашингтон с пониманием относится к контактам Турции и ХТШ, и Анкаре следует также принять сотрудничество США и СДС.

Война до последнего сирийца

Слова Джеймса Джеффри в очередной раз подтвердили, что целью нахождения ВС США в Сирии является не «война с ИГ», а разграбление природных богатств этой страны и недопущение распространения влияния «неудобных» для Вашингтона сил в регионе.

При этом Соединенные Штаты присутствуют на сирийской территории без каких-либо правовых оснований. США не получали приглашения законного правительства, а также не заручились соответствующим решением Совета безопасности ООН.

Тезис о мнимой защите сирийцев от ИГ звучит особенно неправдоподобно, если учесть, что еще в 2020 году Россия сообщала о полном разгроме террористических группировок в Сирии.

«…Министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов. Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов», — заявил тогда президент России Владимир Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.