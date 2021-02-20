Царев объяснил, зачем НАТО хочет обосноваться на Украине в ближайшее время

Москва, 20 февраля. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему НАТО так важно оказаться на Украине в ближайшее время.

Бывший украинский чиновник отмечает понимание «западных партнеров» Украины возможных сценариев возвращения конфликта в Донбассе в горячую фазу. Он отметил, что инициатива ВСУ может быть перехвачена, в результате чего украинская армия начнет отступать вглубь страны.

«У меня не было сомнений, что в случае победы майдана, на Юго-Востоке Украины будут иностранные военные базы. Сейчас Верховная рада Украины приняла закон о постоянном присутствии иностранных военных на Украине. Для тех, кто надеется, что в случае провокаций на Донбассе, ополчение дойдет до Западной Украины, и все будет хорошо — я думаю, иностранцы все это хорошо понимают. И в самые короткие сроки будут развернуты на Украине — и уже разворачиваются, и в Очакове, и везде, военные иностранные базы», — резюмировал Олег Царев.

Он добавил, что с войсками НАТО на Украине никто воевать однозначно не будет, а потому чем дальше, тем ситуация становится хуже.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерении Киева вступить в Североатлантический альянс до 2030 года.