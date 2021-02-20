Самолет Superjet-100 подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара

Краснодар, 20 февраля. Пассажирский лайнер Superjet-100, следовавший рейсом Краснодар — Самара, подал сигнал бедствия. Что именно произошло на борту, пока неизвестно.

Известно, что в Самару самолет должен прибыть в 21:38 по московскому времени. В настоящий момент воздушное судно продолжает движение в пункт назначения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще один инцидент с рейсовым пассажирским самолетом «Сухой SSJ» произошел на пути в Москву, сообщало Федеральное агентство новостей. Лайнер прервал взлет по техническим причинам и вернулся в аэропорт Саратова.