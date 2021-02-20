Фото Яковлевой в свадебном платье появилось в Сети

Москва, 20 февраля. Звезда драмы «Интердевочка» Елена Яковлева недавно посетила салон свадебных платьев. Замужнюю 59-летнюю актрису запечатлели в образе невесты.

Оказалось, что Яковлева примерила свадебное платье для съемок девятого сезона сериала «Склифосовский», в котором она играет главную роль. Серия фото актрисы в белоснежном одеянии появилась на ее фан-странице в Instagram. Съемки одной из сцен «Склифосовского» будут проходить в свадебном салоне.

Верхняя часть платья на Яковлевой выполнена из прозрачной ткани с белоснежной флористической вышивкой. В попавшем в кадр зеркале видно, как по полу свадебного салона тянется белоснежный шлейф подола.

«Кто счастливчик? Очень надеюсь, что порядочный человек»; «Красиво, но выражение лица надо сделать счастливее: замуж берут»; «Королева», — прокомментировали публикацию поклонники Яковлевой.

Ранее звезда «Интердевочки» призналась, что с нетерпением ждет весну, но не из-за своего юбилея, а из-за нового хобби. Она также рассказала, как следит за здоровьем.