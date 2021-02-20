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Директор носочной фабрики рассказал, как быстро мужчины изнашивают носки

Директор носочной фабрики рассказал, как быстро мужчины изнашивают носки

Ивантеевка, 20 февраля. Спрос на носки заметно вырос в последние несколько лет. Директор носочной фабрики из Ивантеевки Валентин Рыбалкин рассказал, как быстро мужчины изнашивают носки.

Этот элемент одежды пользуется большой популярностью. Однако интерес к однотонным классическим носкам уже практически исчез. Сейчас, по словам Рыбалкина, в моде цветные модели, например, что-то яркое, с рисунками или надписями.

При этом изнашиваемость носков у мужчин зависит от их образа жизни. Так, если он живет только в режиме «работа – дом – работа», то в год ему достаточно 30 пар. А в том случае, если мужчина предпочитает активный образ жизни с большим количеством физических нагрузок, то 30 пар носков ему будет хватать лишь на месяц, объяснил Рыбалкин в беседе с «Радио 1».

В России тем временем заметно увеличились продажи этого предмета одежды в преддверии Дня защитника Отечества. Так, спрос на мужские носки вырос на целых 135%. При этом за первые четыре дня предпраздничной недели было продано столько же пар, сколько реализовали за всю первую половину февраля.

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