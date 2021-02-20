Турчинов публично признал слабость ВСУ

Киев, 20 февраля. Экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов признал, что ВСУ встречают новую эскалацию в Донбассе ослабленными относительно периода президентства Петра Порошенко.

Начальник штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что Киев подходит к очередному витку боевых действий на юго-востоке Украины, однако армия не стала сильнее.

«Мы пришли к тому, что подходим к новому усилению конфликта, к новой конфронтации, имея более слабые позиции, чем они были год или два назад. Мы передали достаточно мощную армию, а получили то, что эта армия не стала сильнее», — объясняет Турчинов.

По его словам, с 2014 года практически ежемесячно на Украине наращивали мощность вооруженных сил посредством переоснащения, в вопросах профессионализма и техническо-материального обеспечения, а сейчас этого нет. Начштаба партии Порошенко добавил, что нынешний год стал первым в истории Украины при конфликте в Донбассе, когда финансирование украинской армии не увеличилось.

Ранее экс-заместитель секретаря СНБО Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал украинских военных «нищебродами» из-за отсутствия господдержки, сообщает Федеральное агентство новостей.