Актриса Лиза Арзамасова раскрыла детали своего наряда на свадьбе с Авербухом

Воронеж, 20 февраля. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в декабре 2020 года впервые вышла замуж. Она стала молодой супругой 47-летнего фигуриста и продюсера ледового шоу Ильи Авербуха.

Сейчас актриса гастролирует по городам России со спектаклем «Ночь ее откровений». По сюжету постановки главный герой приводит в дом девушку легкого поведения, пока его жена отсутствует. Красавица оказывается слишком умной и в финале вызывает у непутевого мужа муки совести. После спектакля Арзамасова согласилась дать интервью воронежским журналистам.

Для 25-летней актрисы 2020 год определенно стал счастливым. В первую очередь из-за свадьбы с Авербухом. На торжественной церемонии в ЗАГСе Арзамасова была в серо-голубом платье с приспущенными плечиками и глубоким декольте. Свадебный наряд звезды многих удивил.

«Это спонтанная находка. Оно мне очень понравилось, на 100% соответствовало моему настроению», — объяснила актриса свой выбор корреспонденту «Комсомолки».

Актриса редко публикует в Instagram фотографии с супругом, но с радостью делится с подписчиками своими снимками и эмоциями. Недавно звезда «Папиных дочек» предстала перед поклонниками в образе «бабули».