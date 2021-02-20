Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в районе Курильских островов

Южно-Сахалинск, 20 февраля. Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 5,1 балла по шкале Рихтера в районе Курильских островов, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Подземные импульсы залегали на глубине 160 километров. Толчки ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское, а также поселка городского типа — Южно-Курильск. Пострадавших нет, информации о разрушениях не поступало.

Сильное землетрясение произошло в Японии, сообщало издание Deita. Толчки ощущались и в Токио. Национальное метеорологическое управление объявляло потенциальную угрозу цунами.