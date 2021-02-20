В музее Улан-Удэ после спячки проснулся первый медведь

Улан-Удэ, 20 февраля. В Этнографическом музее народов Забайкалья из спячки вышел первый медведь по кличке Малыш.

Работники музея еще в конце января называли примерную дату выхода медведей из спячки. Оказалось, что косолапые проснулись раньше времени, так как это должно было произойти только во второй половине февраля.

Сотрудники заповедника рассказали, что животные у них стали «городскими», поэтому просыпаются раньше диких.

«Для животных из зоопарка просыпаться так рано – норма, а вот диким нужно еще немного подремать», — говорят эксперты.

Также специалисты зоопарка напомнили, что после пробуждения медведей наступает скорая весна. Первым делом мишка по кличке Малыш съел морковку. Животное чувствует себя хорошо, отмечают музейщики.

Погибающего утенка спасли на Миусском лимане, сообщал ФАН. Операцию провели на Миусском лимане в районе села Лакедемоновка.