Брюссель, 20 февраля. Представители стран Евросоюза договорятся об ограничительных мерах против Российской Федерации 22 февраля, сообщили СМИ Запада со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Уточняется, что включение представителей российского бизнеса в список санкций маловероятно. По данным источников, антироссийские ограничительные меры будут направлены в отношении узкой группы организаций и должностных лиц и не затронут бизнес.

«Маловероятно, что карательные меры нацелены на российских магнатов, к чему стремились (блогер Алексей — Прим. ред.) Навальный и его союзники, поскольку некоторые страны-члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой», — сообщила компания Bloomberg.

Германия и Италия заявили о необходимости твердого правового обоснования для введения санкций. Они подчеркнули, что ограничительные меры не должны «закрывать дверь» для взаимодействия с Россией и более широкими стратегическими интересами блока. Поэтому очевидно, что страны Евросоюза не собираются вводить санкции по составленному Навальным и его командой списку, что подтверждают европейские дипломаты, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал политические перспективы Навального после замены ему приговора по делу «Ив Роше».