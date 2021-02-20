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Антироссийские санкции Евросоюза по Навальному не коснутся бизнеса

Антироссийские санкции Евросоюза по Навальному не коснутся бизнеса

Брюссель, 20 февраля. Представители стран Евросоюза договорятся об ограничительных мерах против Российской Федерации 22 февраля, сообщили СМИ Запада со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Уточняется, что включение представителей российского бизнеса в список санкций маловероятно. По данным источников, антироссийские ограничительные меры будут направлены в отношении узкой группы организаций и должностных лиц и не затронут бизнес.

«Маловероятно, что карательные меры нацелены на российских магнатов, к чему стремились (блогер Алексей — Прим. ред.) Навальный и его союзники, поскольку некоторые страны-члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой», — сообщила компания Bloomberg.

Германия и Италия заявили о необходимости твердого правового обоснования для введения санкций. Они подчеркнули, что ограничительные меры не должны «закрывать дверь» для взаимодействия с Россией и более широкими стратегическими интересами блока. Поэтому очевидно, что страны Евросоюза не собираются вводить санкции по составленному Навальным и его командой списку, что подтверждают европейские дипломаты, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал политические перспективы Навального после замены ему приговора по делу «Ив Роше».

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