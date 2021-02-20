Франция отправила военные корабли в Азиатско-Тихоокеанский регион

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первой встрече глав МИД группы «Четырехстороннего диалога по безопасности», очередной операции ВМС США в Южно-Китайском море, наращивании военного присутствия Франции в АТР и других событиях Азиатско-Тихоокеанского региона за неделю.

Азиатско-Тихоокеанский регион

18 февраля министры иностранных дел Японии, США, Австралии и Индии провели в режиме видеоконференции первые переговоры в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad).

В ходе виртуальной встречи, организованной по просьбе Вашингтона, стороны согласились «решительно» выступить против любых попыток Китая силой изменить статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе. Также обсуждались проблемы Мьянмы, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей (ЮКМ), Северная Корея, COVID-19 и изменение климата.

Министры отметили важность более глубокого взаимодействия и сотрудничества с большим количеством участников, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, тихоокеанские острова и европейские страны.

The Quad ???????????????????????????????? has a positive agenda for supporting an open, inclusive & resilient Indo-Pacific. I thank my colleagues @DrSJaishankar, @moteging & @SecBlinken for a productive discussion on our shared goals. https://t.co/aSPf86FNLh pic.twitter.com/GLhofsQVlF — Marise Payne (@MarisePayne) February 19, 2021

В этот же день Штаты провели совместные консультации с Южной Кореей и Японией с целью выработки новых подходов к решению северокорейской проблемы.

Это первая после смены администрации США трехсторонняя встреча такого рода. Представители министерств иностранных дел подтвердили, что будут тесно работать над денуклеаризацией Корейского полуострова на основе резолюций Совета Безопасности ООН. В соответствии с этим документом против КНДР были введены санкции за разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

Ожидается, что американский президент Джо Байден будет придерживаться более сдержанного подхода, чем его предшественник Дональд Трамп, который смог выстроить прочные личные связи как с лидерами Японии, так и с руководством Южной Кореи. Но в последнее время отношения между Токио и Сеулом существенно осложнились.

US consults Japan, South Korea on North Korea review | The Guardian Nigeria News - Nigeria and World News https://t.co/pfo0rzDfmM — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) February 19, 2021

Фрегат Prairial ВМС Франции начнет патрулирование в Восточно-Китайском море. Патрули будут организованы в целях предотвращения контрабандной торговли в интересах Северной Кореи. В последний раз французы проводили подобные мероприятия в водах возле Японии в 2019 году.

Миссия Prairial по наблюдению за незаконной морской деятельностью Пхеньяна связана с активизацией европейских держав в Индо-Тихоокеанском регионе, а также растущей озабоченностью по поводу наращивания военной мощи Китая.

Универсальный десантный корабль Tonnerre и фрегат Surcouf на этой неделе покинули порт приписки Тулон и отправились в Тихий океан с трехмесячной миссией. Корабли дважды пересекут Южно-Китайское море и в мае примут участие в совместных учениях с японскими и американскими военными.

Согласно заявлению французского военно-морского флота, это не просто учебная миссия, а настоящее оперативное развертывание, которое является частью стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Важной частью этого развертывания станет укрепление партнерских отношений Франции с четырьмя странами Quad — США, Японией, Индией и Австралией.

France sends warships to South China Sea https://t.co/Jlje0Eqkgn The French navy says the Tonnere, an amphibious assault ship, and frigate Surcouf would pass through the disputed waters twice. Commander says ships will work to strengthen France’s partnership with Quad nations. — 9DASHLINE (@9DashLine) February 19, 2021

Южно-Китайское море

17 февраля американский эсминец USS Russell проплыл у островов Спратли в Южно-Китайском море в рамках операции по свободе судоходства. Это стало очередным шагом Вашингтона по оспариванию территориальных претензий Пекина.

7-й флот ВМС США заявил, что эсминец «подтвердил права и свободы мореплавания на островах Спратли в соответствии с международным правом».

После инаугурации Байдена американские военные корабли практически не покидали Южно-Китайское море. В начале февраля эсминец USS John S. McCain прошел через Тайваньский пролив и провел патрулирование вблизи спорных Парасельских островов. На прошлой неделе авианосцы USS Theodore Roosevelt и USS Nimitz провели совместную операцию в ЮКМ.

Мьянма

В Мьянме продолжается волна протестов против захвата власти военными. Одной из основных форм сопротивления стало Движение гражданского неповиновения, призывающее к забастовкам и остановке всей хозяйственной деятельности в государстве.

В настоящее время многие государственные больницы не принимают новых пациентов из-за отсутствия на местах медперсонала. Оказывать помощь гражданским пациентам начали военные госпитали.

К бойкоту также присоединяются работники налоговой и таможенной служб. Банковские служащие поддержали Движение гражданского неповиновения после того, как протестующие через соцсети смогли сплотить финансовый сектор. В большинстве отделений банков обслуживание физических лиц приостановлено. Участники протестов начали блокировать дороги своими автомобилями, чтобы не дать служащим добраться до работы и воспрепятствовать передвижению военных.

15 февраля посол КНР в Мьянме Чэнь Хай в интервью ведущим мьянманским СМИ отметил, что текущее развитие ситуации в стране — «совсем не то, что хотел бы видеть Китай».

18 февраля Великобритания и Канада ввели санкции против нынешних властей Мьянмы. Лондон заявил, что заморозит активы и запретит въезд трем генералам, а Оттава примет меры против девяти военных. В Нейпьидо никак не отреагировали на новые санкции. А ранее официальный представитель армии сказал на пресс-конференции, что подобные шаги ожидались.

Тем временем Сингапур заявил, что не поддерживает введение «широких всеобщих неизбирательных санкций» в отношении Мьянмы в ответ на действия военных, поскольку они могут причинить вред обычным гражданам. Город-государство также является крупнейшим инвестором Мьянмы. Индонезия и Малайзия призвали провести специальную встречу АСЕАН для обсуждения сложившейся ситуации.

Таиланд

С 16 по 19 февраля в парламенте прошли дебаты о вынесении вотума недоверия действующему премьер-министру Праюту Чан-Оче и его девяти министрам.

Во время слушаний оппозиционные законодатели критиковали правительство за неспособность решить экономические, социальные и политические проблемы, а также медленное проведение вакцинации против COVID-19.

Это уже вторые подобные дебаты за два года, но положительный исход для Чан-Очи был известен заранее, так как сторонники премьера контролируют большинство мест в обеих палатах парламента. Вместе с тем за попыткой вынесения вотума недоверия могут последовать перестановки в кабинете министров.

More #Thailand police stationed infront of water cannon trucks on road leading to #Parliament house as protesters expected. MPs in house engaged in censure debate targeting #PM #Prayut & 9 other ministers like #DPMs, education, labour #ม็อบ19กุมภา #whatishappeninginthailand pic.twitter.com/MHG9WxjZ8R — May Wong (@MayWongCNA) February 19, 2021

Глава второй по величине оппозиционной партии Кау Клай Пхитха Лимтьаренрат заявил, что не имеет значения, переживет ли правительство вотум недоверия, поскольку цель оппозиции — «открыть глаза людям и снизить легитимность правительства».

На этом фоне после двух месяцев «каникул» возобновились антиправительственные протесты, которые продолжались непрерывно всю вторую половину прошлого года.

Тайвань

19 февраля четыре китайских истребителя J-16 и четыре JH-7, а также самолет радиоэлектронной борьбы вошли в юго-западную часть зоны ПВО острова, пролетев в районе островов Пратас в Южно-Китайском море. В ответ ВВС Тайваня были подняты по боевой тревоге.

Китайские самолеты заходят в данную зону почти ежедневно, а последнее крупномасштабное вторжение произошло 24 января, когда в операции участвовали 12 истребителей.

Последний инцидент был зафиксирован на фоне назначения нового министра обороны. Генеральный директор Бюро национальной безопасности Цю Гочжэн, который в 1999 году окончил Военный колледж армии США, вступит в должность на следующей неделе.

Его задачей станет завершение очередного этапа военных реформ, включая планирование «асимметричной войны» с акцентом на высокотехнологичное мобильное оружие, призванное максимально затруднить любое нападение Китая.

The Taiwanese Defence Ministry said four Chinese J-16s and four JH-7s as well as an electronic warfare aircraft flew near the Taiwan-controlled Pratas Islands in the top part of the South China Seahttps://t.co/sO0IQXMBSD — Pakistan Today (@ePakistanToday) February 19, 2021

Япония

Министерство иностранных дел Японии дважды выразило протест правительству КНР, призвав Пекин немедленно вывести свои суда из спорных вод в Восточно-Китайском море. 16 февраля два корабля береговой охраны КНР вошли в акваторию возле островов Сэнкаку/Дяоюйдао и присоединились к двум другим катерам, которые были обнаружены там днем ранее. Это уже седьмой подобный случай с начала года.

На фоне активизации Китая в спорных водах Восточно-Китайского моря Япония приняла решение о создании регулярной транспортной сети в районе островов Нансей на юго-западе страны. Эти меры призваны наладить обеспечение подразделений сил самообороны боеприпасами, топливом и продовольствием.