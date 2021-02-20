Найден неожиданный плюс от пандемии коронавируса

Москва, 20 февраля. После окончания пандемии коронавирусной инфекции в мире будет меньше низкооплачиваемых рабочих мест, считают аналитики McKinsey.

По их словам, такая вероятность является «неожиданным плюсом». До пандемии почти все сотрудники с низким доходом, которые потеряли работу, могли перейти на другую должность с небольшим заработком, однако теперь это изменится.

Как утверждают эксперты, около 50% сотрудников общепита, сферы продаж и обслуживания станут искать работу, которая больше оплачивается и требует новых навыков. Высокооплачиваемые вакансии появятся также в сферах здравоохранения, науки и технологий. Аналитики предполагают, что к 2030 году уже 100 миллионов человек будут вынуждены искать новую работу.

ФАН ранее писал, что более 200 миллионов человек в мире привились от COVID-19. Около 65% всех привитых приходятся на США, Китай, Великобританию и Индию.