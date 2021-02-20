Эдгард Запашный назвал главное отличие нового директора Росгосцирка от пришлых людей

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил ФАН, что назначение Сергея Белякова генеральным директором Росгосцирка будет полезно отрасли и не вызовет споров среди артистов.

«Речь идет о самой большой цирковой компании в мире, самом большом имущественном комплексе с самым большим количеством стационарных зданий и передвижных цирков. Некоторым кажется, что это первенство принадлежит Cirque du Soleil, но это неправда. Это Росгосцирк», — сказал собеседник агентства.

Одной из проблем в управлении государственным цирковым концерном считается частая смена руководства, считает Запашный. По его мнению, во всем виноваты эксперименты, которые проводило профильное министерство, назначая на должность главы цирковой госкомпании людей, не связанных корнями с цирком.

«Несколько раз назначались люди, вообще не имеющие отношения к нашей отрасли. Например, бывший ресторатор или сотрудник «Газпром-медиа» — им было непросто погрузиться в тему цирка. Мне кажется, проблема двух директоров, людей в общем здравомыслящих, именно в том, что команда не справлялась, не удалось заставить их работать результативно. Люди, пришедшие со стороны, отторгались цирком», — отметил представитель знаменитой цирковой династии.

Эдгар Запашный привел аргументы, почему в цирковом сообществе положительно относятся к новому назначению Сергея Белякова.

«Это человек, отдавший цирку 28 лет, прошедший все этапы, знающий, что такое быть артистом цирка. Он — «цирковой», он один из нас», — заметил артист.

В пользу Белякова, как считает руководитель столичного цирка, говорит его профессиональный опыт.

«Сергей Беляков возглавлял региональные и столичные цирки, и главное, что с 2017 по 2018 годы, когда он был заместителем генерального директора Росгосцирка, компания показала высокие финансовые результаты», — подчеркнул Запашный.

В качестве напутствия Эдгард Запашный пожелал вновь назначенному главе Росгосцирка запустить компанию как механизм, потому что сейчас почти половина цирка пребывает в законсервированном состоянии.

«Год, как они не работают, люди сидят на минимальной зарплате. Прежде чем дойти до каких-то реформ, нужно справиться с текущими проблемами. А это очень непросто», — констатировал директор Большого Московского цирка.

Эдгард Запашный в завершении беседы пожелал Росгосцирку процветания.