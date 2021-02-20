Вице-премьер Дагестана предложил строже наказывать за срыв нацпроектов в республике

Махачкала, 20 февраля. Лиц, ответственных за реализацию нацпроектов на территории Дагестана, необходимо наказывать более строго за неосвоение соответствующих федеральных средств. С таким предложением на заседании регионального правительства выступил первый вице-премьер республики Нюсрет Омаров.

Мероприятие проходило под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова, и было посвящено итогам реализации национальных проектов в республике в 2020 году. На заседании было отмечено, что кассовое исполнение проектов составило чуть более 75%.

«Я бы хотел предложить ужесточить ответственность за существенное неосвоение выделенных из федерального бюджета средств в рамках реализации нацпроектов вплоть до принятия решений о соответствии занимаемой должности», — выступил с инициативой Омаров.

Он объяснил, что неосвоение средств отбрасывает республику в развитии, в частности, ущемляет права жителей региона на получение тех или иных благ. В этой связи зампред правительства предложил расширить круг лиц, ответственных за нацпроекты в регионе.

«Необходимо, чтобы министерства и ведомства максимально включились в работу по реализации национальных проектов. Уровень представленности республиканских мероприятий в проектах и государственных программах России должен стать критерием оценки руководителей министерств и ведомств», — заявил вице-премьер.

На территории Дагестана с 2019 года реализуются 12 нацпроектов. Как отметил на прошедшем заседании Сергей Меликов, регион не в достаточном объеме использует все те инструменты, которые предоставляются республике федеральным центром. Он сообщил, что кассовое исполнение нацпроектов в 2020 году составило менее 23 миллиардов рублей — 76,9% от объема всех выделенных средств. В этом негативном ключе руководитель региона выделил результаты по реализации проектов «Образование», «Демография», «Здравоохранение», а также «Жилье и городская среда».

Ранее ФАН сообщал, что в прошлом году в Дагестане по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было создано 23 новых сельхозпотребкооператива и 74 крестьянских (фермерских) хозяйства. Эти показатели значительно превысили установленные программой планы на год, а ответственным ведомством все выделенные на реализацию этих мероприятий бюджетные средства были освоены в полном объеме.