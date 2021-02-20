Сын «пострадавшей» Юдиной, которому собирают на лечение, получает льготные лекарства

Ставшая «символом протеста» 54-летняя безработная из Луги Маргарита Юдина, которую оттолкнул полицейский на незаконной акции, продолжает высасывать деньги из доверчивых граждан. Печально известная «Команда 29» (неформальное объединение юристов и журналистов либеральных изданий) при публикации сообщения о сборе материальной помощи в поддержку Юдиной заявила, что часть денег пойдет на помощь ее семье. Конкретно — на оформление инвалидности второму сыну женщины. Но, как выяснил ФАН, все призывы о помощи — просто способ выманить у граждан деньги. Сыну Юдиной дали инвалидность по возвращении семьи из-за границы, и он уже три года получает льготные лекарства. Более того, парень даже ленится пойти подтвердить инвалидность, что требуется делать раз в три года.

Однако «Команда 29» бьет на жалость, заявляя, что семья, где, помимо работоспособной матери, двое взрослых сыновей, чуть ли не голодает.

«Материальная поддержка семьи. У Маргариты трое детей, одному из которых требуется помощь с оформлением инвалидности. Живет семья в скромном и плохо оборудованном доме в Луге. Бюджет — 10 000 рублей на четверых. У семьи долги по коммунальным платежам. Мы поможем семье в ситуации, когда Маргарита не может работать по вине государства», — говорится на сайте организации.

В Луге многие удивляются этим жалобам. Маргарита и ее старший 25-летний сын дееспособны, да и младший, хотя и освобожден от службы в армии, работать и зарабатывать на жизнь вполне в состоянии.

«Была у него инвалидность, — рассказал ФАН источник в местной администрации. — Льготные лекарства он получает. Просто по закону надо ВТЭК (так по старинке называют медико-социальную экспертизу инвалидности. — Прим. ФАН) проходить раз в три года, чтобы ее подтверждать. Он не приходит. И эта не та группа инвалидности, которая является нерабочей. У нас в стране тысячи людей живут и трудятся с этим заболеванием (сахарный диабет первого типа. — Прим. ФАН). К сожалению, сейчас это очень распространенная болезнь».

Маргарита Юдина нигде не работает, не являясь ни пенсионеркой по возрасту, ни инвалидом по здоровью. Не работают и ее дети: ни старший сын — 25-летний Роберт, ни средний — 20-летний Ростислав. Не работала Юдина и раньше. Некоторое время назад она уезжала в Германию — после того, как в России ею заинтересовались органы опеки: дети проживали в ужасных условиях. В ФРГ женщина жила недолго. В 2017 году Ростиславу поставили диагноз диабет, а для лечения и получения льготных препаратов там необходимо платить страховку — 300 евро в месяц.

В России обязательное медицинское страхование практически бесплатное. А льготный инсулин и тест-полоски выдают не только гражданам нашей страны, но и тем, кто имеет в России вид на жительство. Странным образом эти две даты совпали — постановка диагноза сыну (важно отметить, что он не инвалид детства, как пишут в либеральных СМИ) и возвращение Маргариты на родину.

Напомним, после жалостливого рассказа о якобы «избитой омоновцем» Маргарите Юдиной на счета ее семьи поступило более полутора миллионов рублей. 54-летняя безработная из Луги прославилась после того, как преградила дорогу полицейскому, исполнявшему свой служебный долг во время незаконной акции. Либеральные СМИ пытались сделать из Юдиной «жертву режима», но не слишком успешно. Юдина оказалась женщиной со странностями, а в ее истории огромное количество нестыковок, а, возможно, и лжи.

Тем не менее из тунеядки продолжают делать новое знамя «цветной революции», как в свое время пытались играть на истории Анастасии Шевченко, бросившей больную дочь на попечение государства, «революцию» против которого она решила устроить. Напомним, Шевченко признана виновной в участии в нежелательной организации, но отделалась условным сроком.