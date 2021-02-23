Пенсии в России: кому вернут прежний пенсионный возраст, кого ожидает прибавка

Некоторым категориям россиян, возможно, изменят правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию, фактически «вернув» прежний пенсионный возраст. Напомним, в ходе пенсионной реформы в России проходит постепенное увеличение возраста выхода на пенсию — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

В настоящее время Минтруд рассматривает возможность изменить расчет стажа некоторым категориям россиян для досрочного выхода на пенсию. Также обсуждается идея вернуть прежний пенсионный возраст жителям Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Кроме того, в Госдуме лежат несколько проектов индексаций пенсий, в том числе работающим пенсионерам, малоимущим и т. д. Несколько индексаций предусмотрено в этом году, ближайшая произойдет 1 апреля.

Предложение Минтруда

Министерство труда и социальной защиты России планирует расширить возможности исчисления трудового стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости некоторым категориям работников. Как сообщает «Российская газета», предложение в первую очередь коснется граждан, которые в силу профессии должны постоянно проходить курсы повышения квалификации.

Таким работникам предлагается включить в общий трудовой стаж периоды обучения, во время которых за сотрудником сохраняются рабочее место и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование. Сейчас периоды профобучения не включены в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

Изменения в первую очередь затронут медиков, педагогов и представителей других профессий, имеющих право на досрочную пенсию.

Возвращение «старого» пенсионного возраста северянам

Помимо включения периода профобучения в трудовой стаж для досрочной страховой пенсии, обсуждается вопрос о возвращении для некоторых регионов прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сообщается, что льгота может коснуться жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока. О том, что такое предложение рассматривается, рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Однако эксперты не уверены, что эта идея будет оформлена законодательно, поскольку это может вызвать недовольство жителей других регионов.

Индексация пенсий

Если разговоры о возвращении «старого» пенсионного возраста больше похожи на пиар некоторых партий в преддверии выборов в Госдуму, то тема индексации пенсий работающим пенсионерам рассматривается на самом высоком уровне. Соответствующее поручение профильным министерствам и ведомствам дал президент России Владимир Путин. Возможно, о том, в какой форме будет проведена эта индексация, он объявит в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее ФАН сообщал, что с 1 января была проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,3% (в среднем по России пенсионные выплаты увеличились более чем на 1000 рублей в месяц). С 1 февраля на 4,9% были проиндексированы выплаты федеральном льготникам (так называемая Ежемесячная денежная выплата — ЕДВ). С 1 апреля намечена индексация на 2,6% (величину роста прожиточного минимума в РФ) социальных пенсий гражданам пенсионного возраста, которые не выработали достаточный стаж для получения страховой пенсии.

В августе планируется ежегодная корректировка в сторону увеличения пенсий работающим пенсионерам, они получат небольшую прибавку за стаж. Как сказано выше, также, возможно, уже в этом году этой категории граждан будет проведена полноценная индексация страховых пенсий, которая не проводилась с 2016 года.

Кроме того, осенью индексация пенсий (ориентировочно на 3,7%) будет проведена военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан.