Москва, 20 февраля. Российские судостроители смогли сделать практически невозможное. Запущены в серийное производство мощнейшие двигатели для флота. Создание подобных агрегатов — наукоемкий и высокотехнологичный процесс, который требует наличия колоссального фундамента знаний и умений, пишет «ПолитПазл».

До недавнего времени в мире были лишь три государства, в которых был возможен такой способ производства продукции, отвечающей всем современным требованиям. Среди них — США, Великобритания и Украина. Но к последней Россия обращалась, лишь когда требовались газотурбинные двигатели для фрегатов.

До 2014 года сотрудничество двух государств было идеальным. Но госпереворот в Киеве все изменил.

С подачи западных советников Украина перестала продавать России товары промышленной отрасли. Вашингтон надеялся на то, что Москва, оставшись без постоянного поставщика, обратится за помощью к США либо вовсе утратит возможность производить какую-либо технику, в том числе военную.

«На ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года была завершена погрузка первых газотурбинных двигателей и редукторов российского производства в трюм кормового машинного отделения строящегося для ВМФ России фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350», — указано в публикации портала Sudоstrоenie.info.

Имеются в виду силовые агрегаты М90ФР, они производятся в Ярославской области, в «ОДК-Сатурн». Предполагается, что российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Головко» уже в 2022 году пройдет испытания с российским двигателем.

ФАН ранее сообщал о возврате позиций судостроения в Приморском крае.