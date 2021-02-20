Осташко объяснил, как присутствие европейских инспекторов сказалось на поведении Навального в суде

Москва, 20 февраля. Сразу два заседания прошли в Бабушкинском районном суде по делам блогера Алексея Навального. Эксперты программы «Время покажет» обсудили судебный процесс.

Московский городской суд на выездном заседании признал законным решение о замене основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) условного срока на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО «Матросская тишина», ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы.

Кроме того, Мировая судья столичного района Южное Медведково признала Алексея Навального виновным в клевете на фронтовика Игната Артеменко, которого блогер, наряду с другими участниками видео о поправках к Конституции, назвал «продажными холуями». Наказание, назначенное судом, станет известно позже.

Журналист Максим Сидоров в эфире программы «Время покажет» на Первом канале отметил, что основатель ФБК на втором заседании о клевете «продолжил ерничать». При этом европейские дипломаты, прибывшие к Бабушкинскому суду сегодня утром, на рассмотрение «ветеранского дела» не остались.

Ведущий передачи «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко, в свою очередь, подметил, что на первом заседании по делу «Ив Роше» блогер вел себя культурно и сдержанно, «был совершенно адекватным человеком». Он объяснил это присутствием зарубежных инспекторов.

Помимо иностранных дипломатов, на судебных процессах были аккредитованы и западные СМИ, главная задача которых — показать Алексея Навального «белым и пушистым», заявил лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Как только диппредставители уехали, «включился старый знакомый рецидивист, который вообще никак не раскаялся за то, что он творил. Обычный Леха Навальный».

Украинский журналист Янина Соколовская подчеркнула, что у основателя ФБК нет ни одного позитивного месседжа. По ее словам, ключевой приоритет для Навального заключается в деструкции, ничего конструктивного он предложить не в состоянии.