Токио направил Пекину протест в связи с нарушением морских границ

Токио, 20 февраля. МИД Японии выразил решительный протест Китаю в связи с заходом кораблей ВМС КНР в территориальные воды страны.

Согласно информации японского агентства Киодо, китайские морские суда приблизились к островам Сенкаку, на которые претендует Пекин. В связи с этим глава департамента Азии и Океании японского дипведомства Такэхиро Фунакоси передал протест руководству посольства КНР в Токио.

Ранее служба безопасности на море Японии известила власти страны о заходе двух кораблей морской полиции КНР в территориальные воды государства у островов Сенкаку. Это уже восьмой подобный прецедент. Журналисты Киодо отмечают, что одно из морских суден было оснащено оборудованием, напоминающим автоматическую пушку. В связи с этим Управление безопасности на море Японии направило иностранным бортам предупреждение с требованием покинуть эту зону.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерении Японии разместить морских пехотинцев на базе ВС США на Окинаве.