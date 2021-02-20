Китаянку поразило поведение русских во время ее поездки в Россию

Пекин, 20 февраля. Туристка из Китая Хао Линь, которая побывала в России, поделилась своими впечатлениями о поездке и русских людях.

Девушку поразило поведение россиян. По ее словам, местные жители показались тихими, безмолвными и спокойными, с почти неменяющимся выражением лиц.

«Наша туристическая группа была похожа на чашку холодной воды, которую внезапно вылили в кастрюлю с горячим маслом, и она создала много шума», — подчеркнула иностранка.

Во время экскурсионного тура Линь даже пришлось пережить и некоторые «напряженные моменты», когда она всерьез тревожилась за свою безопасность. Например, во время путешествия в поезде Москва — Петербург ей попались шумные и агрессивные попутчики, а в метро к ней однажды подошла враждебно настроенная женщина и что-то резко сказала.

В целом девушке понравилась первая поездка за границу. Она отметила, что в западной части России не так холодно, как часто описывают другие путешественники.

ФАН ранее писал о китаянке, которая попробовала лапшу быстрого приготовления с тремя российскими добавками и рассказала о своих впечатлениях. Среди блюд оказались экспресс-бульон с ржаным хлебом и чесноком, заваренная лапша с красной икрой и сухой доширак с майонезом.