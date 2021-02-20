Ростех направил на согласование в Минобороны РФ ТЗ нового пистолетного патрона

Москва, 20 февраля. Госкорпорация «Ростех» направила в Минобороны РФ техзадание на новый пистолетный патрон для спецподразделений для дальнейшего согласования.

Согласно информации от пресс-службы госкорпорации, новая отечественная разработка должна превзойти по убойности существующие аналоги.

«В настоящее время происходит ведомственное согласование тактико-технического задания на выполнение инициативной ОКР (опытно-конструкторской работы — Прим. ФАН) по разработке 9х19 мм патрона с повышенными убойными характеристиками. Сроки создания патрона пока не определены», — говорится в официальном сообщении.

Разработкой патрона займутся военные конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш).

Напомним, Ростех анонсировал создание новинки в сфере обороны в октябре 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей. При этом индустриальный директор кластера вооружений компании Бекхан Оздоев отметил, что применение разработки расширит возможности спецназа.