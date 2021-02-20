Россельхознадзор приостановит ввоз кормов из США в начале марта

Москва, 20 февраля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору со 2 марта приостанавливает отгрузку кормов и кормовых добавок из США, которые предназначались для ввоза в Россию.

Импорт соответствующей пищевой продукции ранее был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами. Однако в последнее время фиксируется неоднократное обнаружение в таких товарах незадекларированных ГМО компонентов, говорится в материалах ведомства.

Уточняется, что продукция, отгруженная до 2 марта, будет ввозиться в обычном режиме с последующим обязательным лабораторным контролем на наличие незаявленных компонентов ГМО. Кроме того, Россельхознадзор со 2 марта запрещает импорт товаров предприятия Alltech, в пищевых добавках которого обнаружены незадекларированные и незарегистрированные генетически модифицированные компоненты.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в Томской области активно ведется борьба с незаконным оборотом сельхозпродукции. Об этом рассказала пресс-служба администрации региона.