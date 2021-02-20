Роза Сябитова раскритиковала 51-летнюю блогершу за свадьбу с «ребенком»

Москва, 20 февраля. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова возмущена решением 51-летней блогерши Лилии Абрамовой (Tatarka FM) выйти замуж за молодого тренера Дмитрия Шумилова.

Абрамова дважды была замужем и решила попытать счастье в третий раз. Блогер с моложавой внешностью уже воспитывает двоих детей, один из которых является ровесником 24-летнего Шумилова. Сябитова считает союз Абрамовой и молодого тренера противоестественным. Она полагает, что Шумилова могли привлечь заработки популярной Instagram-блогерши. Любви в отношениях пары телеведущая не увидела.

«Каждая уважающая себя женщина должна понимать, что детей трогать нельзя. Это святое! Мало ли, что тебе хочется счастья. Все надо делать вовремя, а не отнимать драгоценное время у ребенка, который плохо соображает», — негодует Сябитова.

Сваха Первого канала также усомнилась в психическом здоровье избранника Абрамовой. По ее словам, воспитанный парень без ментальных расстройств не возьмет в жены ровесницу своей бабушки. Сябитова рекомендует Шумилову обратиться за помощью к психиатру, пишет «Собеседник».

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