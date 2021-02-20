Навальный может остаться в Москве для следственных мероприятий

Москва, 20 февраля. Получивший реальный срок вместо условного блогер Навальный должен быть этапирован в одну из колоний Центрального федерального округа, но может на время остаться в Москве.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев в интервью РИА Новости заявил, что Навального могут этапировать в исправительную колонию другого федерального округа, если в ЦФО все будет занято, или даже оставить в Москве. Последний вариант будет реализован в случае проведения следственных мероприятий. Федеральное агентство новостей сообщило сегодня, что Московский городской суд заменил блогеру Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное.