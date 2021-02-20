Участники «Дома-2» с размахом отметили день рождения безработного Купина

Москва, 20 февраля. Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин с размахом отпраздновал день рождения и пригласил на мероприятие безработных коллег по телестройке.

О том, как прошел его 26-й день рождения, Купин рассказал на своей странице в Instagram. Первой Алексея поздравила супруга Майя, подарившая мужу телефон, сумку и набор с парфюмом.

Для веселого праздника экс-участник «Дома-2» арендовал лофт на севере Москвы. Снять такое помещение можно минимум за 22 тысячи рублей. Гости, среди которых были Никита Уманский, Мария Кохно, Татьяна Мусульбес, Роман Капаклы и другие звезды телестройки, угощались легкими закусками и шампанским.

Темой вечеринки стали девяностые. Друзья и коллеги Купина танцевали под хиты «Руки Вверх!» и делали снимки в фотозоне с блестящим фоном.

«Это лучший день рождения!» — поделился эмоциями от праздника Алексей.

Шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. После 16 лет в эфире трансляция телестройки прекратилась, а участники остались без работы. Недавно ведущая проекта Ксения Бородина намекнула на возвращение «Дома-2».