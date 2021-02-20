«Конец вакханалии»: после приговора Навальному эксперты усомнились в его адекватности

В России никому не позволено оскорблять ветеранов, клеветать на людей, спасших нашу страну и весь мир от коричневой чумы в годы Великой Отечественной войны. Так прокомментировали собеседники ФАН обвинительный приговор Алексею Навальному, оскорбившему и оклеветавшему ветерана Игната Артеменко. Ранее корреспондент ФАН сообщил, что суд признал скандального блогера виновным в клевете на 94-летнего участника Великой Отечественной войны, который воевал в партизанском отряде и в рядах Красной армии, был ранен, имеет воинские награды.

Политолог и публицист Армен Гаспарян отметил, что в этом приговоре есть важный посыл всему нашему обществу.

«Для меня важно, что государство наконец обратило внимание на ту вакханалию, которая происходит в медиапространстве вокруг темы Великой Отечественной войны, — говорит он. — Я призывал к этому, когда либералы только начали форсить слоган «[Проиграй мы в войне] — пили бы сейчас баварское [пиво]». Я говорил, что необходимо обращать внимание на такие вещи. То, что это произошло в 2020 году, а в 2021-м состоялся по этому поводу суд, — это хорошо и правильно. Может, это каких-то других дегенератов чуть-чуть приведет в чувство».

Кроме того, эксперт обратил внимание на хамское поведение Навального в суде, что вообще заставляет усомниться в адекватности скандального блогера.

Эксперт комиссии по СМИ Вадим Манукян считает, что Навальный получил по заслугам и, возможно, это не последний его суд.

«Надеюсь, у этого дела еще будут последствия, — говорит он. — Дело в том, что Навальный слишком долго был неуязвим. Он, похоже, даже сам успел уверовать в свою неуязвимость. Так что и срок по делу «Ив Роше», и приговор за клевету на ветерана он получил заслуженно. Не усвоил Навальный урок, который был преподан его сторонникам, загружавшим на сайт «Бессмертного полка» фотографии нацистов и коллаборационистов. Не понял он, что такого государство больше не допустит и клевета на Игната Артеменко не сойдет ему с рук. Теперь у Навального будет время подумать. Еще и дело ФБК (признан иноагентом) вскоре подоспеет, а там наказание может быть куда более серьезным. Путешествие Алексея Навального по маршруту Михаила Ходорковского только начинается».

В субботу в Бабушкинском суде Москвы состоялось два процесса с участием Алексея Навального. Сначала Мосгорсуд согласился с требованием ФСИН заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на 2,5 года колонии общего режима, затем блогера признали виновным в клевете на ветерана и назначили ему штраф в 850 тысяч рублей.