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«Конец вакханалии»: после приговора Навальному эксперты усомнились в его адекватности

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Эксперты назвали последствия приговора Навальному за оскорбление ветерана

В России никому не позволено оскорблять ветеранов, клеветать на людей, спасших нашу страну и весь мир от коричневой чумы в годы Великой Отечественной войны. Так прокомментировали собеседники ФАН обвинительный приговор Алексею Навальному, оскорбившему и оклеветавшему ветерана Игната Артеменко. Ранее корреспондент ФАН сообщил, что суд признал скандального блогера виновным в клевете на 94-летнего участника Великой Отечественной войны, который воевал в партизанском отряде и в рядах Красной армии, был ранен, имеет воинские награды.

Политолог и публицист Армен Гаспарян отметил, что в этом приговоре есть важный посыл всему нашему обществу.

«Для меня важно, что государство наконец обратило внимание на ту вакханалию, которая происходит в медиапространстве вокруг темы Великой Отечественной войны, — говорит он. — Я призывал к этому, когда либералы только начали форсить слоган «[Проиграй мы в войне] — пили бы сейчас баварское [пиво]».

Я говорил, что необходимо обращать внимание на такие вещи. То, что это произошло в 2020 году, а в 2021-м состоялся по этому поводу суд, — это хорошо и правильно. Может, это каких-то других дегенератов чуть-чуть приведет в чувство».

Кроме того, эксперт обратил внимание на хамское поведение Навального в суде, что вообще заставляет усомниться в адекватности скандального блогера.

Эксперты назвали последствия приговора Навальному за оскорбление ветерана

Эксперт комиссии по СМИ Вадим Манукян считает, что Навальный получил по заслугам и, возможно, это не последний его суд.

«Надеюсь, у этого дела еще будут последствия, — говорит он. — Дело в том, что Навальный слишком долго был неуязвим. Он, похоже, даже сам успел уверовать в свою неуязвимость. Так что и срок по делу «Ив Роше», и приговор за клевету на ветерана он получил заслуженно.

Не усвоил Навальный урок, который был преподан его сторонникам, загружавшим на сайт «Бессмертного полка» фотографии нацистов и коллаборационистов. Не понял он, что такого государство больше не допустит и клевета на Игната Артеменко не сойдет ему с рук.

Теперь у Навального будет время подумать. Еще и дело ФБК (признан иноагентом) вскоре подоспеет, а там наказание может быть куда более серьезным. Путешествие Алексея Навального по маршруту Михаила Ходорковского только начинается».

В субботу в Бабушкинском суде Москвы состоялось два процесса с участием Алексея Навального. Сначала Мосгорсуд согласился с требованием ФСИН заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на 2,5 года колонии общего режима, затем блогера признали виновным в клевете на ветерана и назначили ему штраф в 850 тысяч рублей.

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