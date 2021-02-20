Суд ответил на претензию адвоката Навального к показаниям истца

Москва, 20 февраля. Московский судья прокомментировал заявление адвоката блогера Алексея Навального о достоверности показаний ветерана Великой Отечественной войны.

Согласно тексту сообщения, несмотря на сомнения юристов, суд пришел к мнению, что истец по делу о клевете со стороны блогера давал свои показания «самостоятельно, осознанно и добровольно».

Ранее стало известно, что суд вынес обвинительный приговор в отношении Навального по этому делу. Размер денежного взыскания с блогера будет объявлен позже.