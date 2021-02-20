Разоблачитель Навального сосчитал общий срок его заключения по всем уголовным делам

Журналист Олег Лурье, известный своими разоблачениями Алексея Навального, в интервью ФАН спрогнозировал общий срок заключения осужденного блогера по всем уголовным делам, а также оценил электоральные перспективы его супруги Юлии Навальной.

Остались дела в Москве

Прежде всего Лурье объяснил, почему Навальный вряд ли будет этапирован в колонию в ближайшее время. После отклонения апелляционной жалобы по делу «Ив Роше» и признания Навального виновным по делу об оскорблении ветерана он еще на несколько месяцев останется в московском СИЗО, убежден Лурье.

«Если бы Навальный был обычным заключенным, то он сразу после этого (рассмотрения 20 февраля апелляции адвокатов по решению суда о замене условного срока на реальный и приговора по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. — Прим. ФАН) отправился бы на этап. Но он будет находиться еще достаточно длительное время в Москве в «Матросской тишине», так как сейчас расследуются другие уголовные дела против него», — пояснил собеседник агентства.

Лурье напомнил об уголовном деле, которое было возбуждено Следственным комитетом РФ в декабре 2020 года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Согласно материалам следствия, блогер тратил пожертвованные его организациям деньги на личные цели. По данным ведомства, он собрал более 588 миллионов рублей для т. н. «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) и юридических лиц, которые обеспечивали работу его штабов.

Следователи проверяют версию о том, что Навальный вместе с «иными лицами» потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личное обогащение и оплату собственных расходов, в том числе отдыха за границей.

«Это мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц, поэтому там срок до 10 лет. В данный момент Навальный является рецидивистом: по российскому законодательству он уже неоднократно судим. Значит при условии вынесения обвинительного приговора это в любом случае реальное отбывание наказания в виде лишения свободы (по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. — Прим. ФАН)», — добавил журналист.

Достаточно времени, чтобы подумать

Собеседник ФАН также высказал предположение о том, сколько скандальному блогеру придется провести в местах лишения свободы по совокупности всех его «достижений», если его вина по всем уголовным делам будет доказана.

«Я думаю, на сегодня это 5–6 лет. Их можно объединить с уже имеющимися 3,5 годами, потому что учитывается именно назначенный судом срок — 3,5 года. Получится лет 5–7 реального срока, часть из них ему уже зачли. Я думаю, у него будет достаточно времени, чтобы обдумать свое отношение к жизни», — поделился прогнозом Лурье.

При этом журналист предположил, что возможные обвинения в неуважении к суду могут обернуться для скандального блогера лишь начислением штрафа. Как стало известно, материалы для проверки возможного оскорбления Навальным суда в деле о клевете на ветерана войны будут направлены в Следственный комитет РФ.

«Ну выпишут ему штраф... Навальный как долларовый миллионер — он абсолютно точно обладатель состояния не в один миллион долларов, — без проблем его оплатит, в крайнем случае соберет с «хомячков», — уверен Лурье.

Между тем статья 297 Уголовного кодекса РФ в случае оскорбления судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, предусматривает в качестве возможного наказания также обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы продолжительностью до двух лет, или арест на срок до шести месяцев.

«Юлия благополучно сдала супруга»

Олег Лурье прокомментировал появление в Telegram-канале «Штаб Навального в Москве» публикации с призывами задуматься о борьбе за власть. Пост появился всего через 25 минут после завершения выездного заседания Мосгорсуда, оставившего в силе приговор о реальном сроке Навальному по делу «Ив Роше».

«В сентябре мы с вами просто обязаны выгнать «Единую Россию» из парламента, регистрируйтесь в «Умном голосовании»! Алексей бы постоянно призывал вас голосовать по-умному, давайте делать это за него», — сообщили его сторонники.

Очевидно, они решили уже не дожидаться решающего судебного заседания по делу об оскорблении ветерана, до которого на тот момент оставалось всего полтора часа.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить», как в классике. Навальный сейчас для них важен как «жертва», находящаяся в тюрьме. То есть он — образ, «знамя», которое будет за решеткой. Это очень всех устраивает. Они же не идиоты, они понимают, что ближайшие 5–7 лет Навального в деле не будет», — сказал публицист.

Лурье также обратил внимание на то, что Юлия Навальная, которая по закону имела право попросить свидание с супругом в течение часа, не воспользовалась этим.

«Она имела право участвовать в суде над своим мужем. Я просто знаю, что это такое — видеть лицо любимого человека, хоть по телевизору. А она просто развернулась и уехала. Кстати, по закону она имела право попросить часовое свидание, но не воспользовалась им. Никаких заявлений от гражданки Навальной не было. Она могла целый час хоть через перегородку, но общаться с ним», — недоумевает Лурье.

Публицист отметил, что в случае с Юлией Навальной суды над ее мужем все расставили по своим местам.

«Она благополучно сдала своего любимого супруга и улетела туда, где Ашурков, Волков и самое главное — доступ к кошельку. Где они будут активно изображать оппозицию в изгнании, играть, отрабатывать образ. А Алексей выполняет свою функцию в тюрьме, все хорошо», — подчеркнул журналист.

Он также оценил шансы Навальной заменить супруга в роли лидера оппозиции и выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу в сентябре этого года.

«Перспективы у нее — ноль. Ну представьте, кто за нее проголосует!» — подытожил собеседник агентства.

Напомним, 20 февраля состоялось сразу два судебных заседания, связанных с уголовными делами против Алексея Навального. Мосгорсуд вынес решение о законности приговора, заменившего блогеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

После этого был оглашен приговор по делу о клевете. 2 июня прошлого года блогер в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Суд поддержал позицию прокурора.