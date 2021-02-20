Рудковская, Подольская и Савичева рассказали, как поздравят мужей с 23 Февраля

Москва, 20 февраля. Российские знаменитости рассказали, как планируют поздравить своих мужчин с грядущим Днем защитника Отечества. Многие звезды готовят подарки вторым половинкам.

Певица Наталья Подольская считает, что пренебрегать праздником 23 Февраля нельзя. Своем старшему сыну Артемию исполнительница подарит что-то сладкое. А мужу, певцу Владимиру Преснякову готовит небольшой, но нужный презент.

«У него есть любимая модель и цвет футболки. Ее нужно обновлять время от времени, и я ему такую футболку дарю», — сообщила Подольская.

Продюсер Яна Рудковская, мужем которой является фигурист Евгений Плющенко, еще не успела подумать о подарке. Обычно она решает этот вопрос 22 февраля.

«Кроме того, чтобы подарить билеты на Мальдивы, идей больше никаких нет. А вообще я люблю дарить глобальные вещи», — отметила продюсер.

Певица Юлия Савичева и вовсе не собирается приобретать подарок для супруга. Исполнительница рассказала «Радио 1», что просто поздравляет мужа без всяких презентов.

«Самый хороший подарок — это внимание и приятные слова», — сказала Савичева.

В преддверии Дня защитника Отечества в России значительно выросли продажи мужских носков и пены для бритья. «Стереотипные» подарки начали скупать за неделю до 23 февраля.