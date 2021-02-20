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Житель Колорадо отбил свою собаку у разъяренной пумы

Житель Колорадо отбил свою собаку у разъяренной пумы

Вашингтон, 20 февраля. Житель города Эстес-Парк в американском штате Колорадо спас свою собаку от пумы. Хищник атаковал боксера на прогулке. В результате 9-летний пес сильно пострадал, но остался жив.

По данным Fox News, Джин Уоннел и его боксер по кличке Сэди отправились на прогулку. На улице уже стемнело. Уонелл осветил холм рядом со своим участком, а потом отпустил собаку с поводка. Внезапно Сэди начала жалобно скулит.

Мужчина бросился ей на помощь и увидел, что на собаку напала пума. Чтобы отбить своего питомца, Уоннел схватил деревянный маркер, отмечавший границу участка, и запустил в голову пуме. Тогда дикая кошка отступила.

Сэди наложили более 70 швов, кроме того, она лишилась глаза. Но, по мнению хозяина, для своего возраста собака держится хорошо. Ветеринары дают благоприятные прогнозы.

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