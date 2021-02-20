Зеленский утвердил санкции СНБО в отношении 19 компаний и восьми человек

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил ограничительные меры против 19 компаний и восьми физических лиц, включая депутата Рады Виктора Медведчука.

Совет национальной безопасности и обороны Незалежной ввел ряд санкций. Ограничительные меры коснутся депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Владимир Зеленский утвердил решение СНБО в субботу.

Посольство США на Украине ранее поддержало введение санкций. Вашингтон одобрил усилия Киева по защите суверенитета и территориальной целостности страны.